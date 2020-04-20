خبير: انهيار برميل النفط الأمريكي لن يؤثر على الأسعار في مصر

قال المهندس مدحت يوسف خبير البترول، إن انخفاض سعر البترول الأمريكي يرجع إلى تأثيرات البورصة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يعبر عن التعاقدات الفعلية التي تتم في التعاملات التجارية للنفط ومشتقاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "الموضوع بعيد عن تسعير النفط الأمريكي ومشتقاته، وهذا الأمر حدث بسبب وصول مخزون البترول الأمريكي إلى حد التخمة، ولم يكن عليه عرض في الفترة المقبلة بسبب توقف السوق".

وتابع: "حركة السوق العالمي لتجارة النفط تعتمد على مرجعية سعرية مخالفة للتسعير الأمريكي، ومعظم دول العالم تتعامل بخام برنت الإنجليزي".

وأتم: "محدش هيبيع البترول بالأسعار دي، والشركات الأمريكية هتتعامل بالمرجعية السعرية بتاع أوروبا، والتأثير سيكون بسيطا على أوروبا والشرق الأوسط ومصر".