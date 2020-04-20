تاج الدين: رقم إصابات كورونا اليوم كان متوقعا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أرقام الإصابات اليوم بفيروس كورونا كانت متوقعة، ومتوقع استمرار الزيادات حتى الحد الأقصى، : "نسعى دائما إلى أن يكون التزايد في الإصابات أفقي وليس رأسي وعدم حدوث زيادات بأعداد كبيرة دفعة واحدة".

وأكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأمور مازالت مستقرة حتى الآن، والرقم الذي جرى إعلانه ناتج عن حالات مصابة منذ عدة أيام أو أسابيع يجرى اكتشافها من حالة واحدة نشطة ولديها أعراض.

وأضاف تاج الدين: "كل مايكون عندنا حالات مصابة أكتر نتوقع نكتشف الأيام الجاية حالات أكتر"، مؤكدا رقم إصابات اليوم ليس رقما متضاعفا.