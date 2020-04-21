تاج الدين عن أرقام مصابي كورونا: نطمح أن تكون زيادة أفقية وبنسب معقولة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، على أرقام إصابات كورونا المعلنة اليوم في مصر.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هذه الأرقام متوقعة وإننا نطمح في مصر أن الزيادة في الاصابات تكون بنسب معقولة وبشكل أفقي وليس رأسي وألا تكون الزيادات حادة.

وأشار تاج الدين إلى أن زيادة الإصابات تسبب ضغطا على الجانب النفسي وأيضًا تتسبب في الضغط على المستشفيات والقطاع الصحي.

وأكد تاج الدين أن أرقام الوفيات لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات، نظرًا لأنها تكون مصابة قبلها بأيام تصل لـ10 أيام تقريبًا وتكون موجودة على أجهزة التنفس الصناعي.

وشدد تاج الدين على أن أعداد الإصابات والوفيات هي الأعداد المتوقعة متمنيًا عدم الزيادة عن المعدل الذي نسير فيه.

وأشاد تاج الدين بالإجراءات التي اتخذتها مصر والاحتياطيات الكبيرة التي قامت بها وتحضير المستشفيات ومستشفيات العزل والأجهزة اللازمة وأماكن عزل المصابين وإجراءات حدت من حركة المواطنين وقللت التزاحم والتجمعات خاصة في المدارس والجامعات والأندية وأماكن الترفيه، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في تقليل أعداد المصابين في مصر.