في زمن كورونا.. رمضان بلا تراويح أو موائد الرحمن

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، أقدس شهور العام للمسلمين، والذي يتقرب فيه العباد إلى الله بالصلوات والأعمال الخيرية مثل موائد الرحمن والزكاة، ويتساءل الكثيرون عن المحظورات خلال الشهر الكريم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتستعرض "الوطن" موعد أول أيام شهر رمضان، والمحظورات التي أعلنتها وزارة الأوقاف.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم

يوافق أول أيام رمضان 2020 – 1441 فلكيا يوم الجمعة المقبل الذي يوافق 24 أبريل الجاري، ويكون يوم الخميس 23 أبريل هو الـ30 المتمم لشهر شعبان.

وسيعلن رسميا عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم، فور استطلاع رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 أبريل الموافق 29 شعبان لعام 1441 هجريا.

محظورات في شهر رمضان

وأصدرت وزارة الأوقاف مجموعة من المحظورات خلال شهر رمضان، هي:

- لن تفتح المساجد إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وهو يعني عدم وجود صلاة تراويح لهذا العام.

- منع إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان في محيط المساجد أو ملحقاتها.

- تعليق الأنشطة الجماعية في رمضان يشمل عدم إقامة إفطار جماعي بالوزارة أو الجهات التابعة إليها.

- حظر إقامة الملتقى الفكري بساحة مسجد الإمام الحسين.

- عدم إقامة أي ملتقيات عامة في أي مديرية من مديريات الأوقاف.

- لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام.