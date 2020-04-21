"الوزراء" ينفي حظر التجول في رمضان من الرابعة عصرا

نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تردد من شائعات حول مواعيد حظر التجول في شهر رمضان بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إن هناك شائعات، نُسبت زورا لإحدى القنوات الدرامية، بأن حظر التجول سيبدأ في رمضان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، اليوم، أن النهج الذي يتبعه البعض في ترويج الشائعات هو أن يأتي بلوجو لأي قناة وينسب لها الخبر، و"لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار خاص بحظر التجوال خلال شهر رمضان".

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تواصل مع القناة التي استخدمت "اللوجو" الخاص بها في ترويج تلك الشائعة وهي "سي بي سي دراما" وأكدوا أنهم لا علاقة لهم بهذا الأمر على الإطلاق، مؤكدًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستجتمع نهاية الأسبوع لتقرر ماذا سيحدث في شهر رمضان.