نائب دائرة طوخ: القليوبية تسجل 15 حالة جديدة بكورونا بينهم طفلان

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها، ظهور 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في القليوبية منهم طفلين.

وأوضح النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، أن الحالات هي حالة لموظف 46 سنة، مقيم بشارع أبو النيل متفرع من شارع 23 يونيو التابع لقسم ثان شبرا الخيمة، وشقيقته ربة منزل 48 سنة وشقيقه 26 سنة، وطفل عمره 6 سنوات 3 حالات بالقناطر الخيرية هم سيدة عمرها 39 سنة ربة منزل، وموظف 40 سنة، وسيدة 33 سنة .و حالة لطفلة عمرها عامين، من قرية القلج التابعه لمركز الخانكة، وحالة لسيدة 45 سنة ربة منزل، وشقيقها عامل 28 سنة وحالة لربة منزل، من قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر و حالة لموظف 31 سنة منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر وحالة لسيدة 24 سنة من قرية كفر الجزار التابعة مركز بنها وحالة أخرى لعامل من قرية دملو التابعة لمركز بنها و كان مخالط وحالة لموظف بالمعاش 65 سنة من قرية طنان التابعة لمركز قليوب.

وقال النائب إن الأمر يستلزم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الاختلاط والبعد عن التجمعات.