محافظ القليوبية: محدش موجود في القناطر أو حاول يزور الحدائق

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة شهدت تنفيذ إجراءات الحكومة الخاصة بشم النسيم وفرض حظر التجول.

وأضاف خلال تصريحات لشاشة DMC، أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية ووزارة الري لتنفيذ هذا القرار، موضحًا: "مفيش حد خالص موجود في القناطر، ومحدش حاول يخش الحدائق، وأنا أشكر المواطنين على الالتزام".

وتابع: "عملنا جولة الصبح في كفر شكر وكورنيش بنها، وكله ملتزم ومفيش حد خالص خالف القرارات".

وفى سابقة هي الأولى من نوعها منذ وضع محمد على حجر أساس القناطر الخيرية عام 1847، أعلنت الأجهزة الأمنية غلق طريقي كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية، ومنع انتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إن الإدارة أعلنت حالة استنفار قصوى لمنع دخول السيارات إلى كورنيش بنها وحدائق القناطر الخيرية يوم شم النسيم، بداية من الساعات الأولى وحتى بداية اليوم التالي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه جرى تعيين مجموعات أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية لمنع أي تجمعات محتملة، وناشد المواطنين اتباع التعليمات حتى لا يتعرضوا لتطبيق الغرامات المقررة قانوناً، فيما كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة.