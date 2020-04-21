الصحة العالمية تُشيد بالتزام المصريين في شم النسيم: الشعب غير تقاليده

هنأ الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدولة المصرية حكومة وشعبا على النجاح الباهر الذي تحقق بالأمس، والتزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن الشعب المصري غير تقاليده المعتادة في يوم شم النسيم ومنع التجمعات وتضامن مع الدولة في مجابهة الوباء.

وأضاف "جبور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه كلما التزم الشعب المصري بالإجراءات الوقائية يُقرب الدولة المصرية من الوصول إلى منحنى مُسطح في نسب الإصابة بالفيروس وعدم ارتفاعها مثل بلدان أخرى، مؤكدا أن ارتفاع أرقام الإصابات في مصر شيء طبيعي ومتوقع، "فننتظر في كل وباء زيادة في الإصابات ولكن لا نتمنى زيادة في أرقام الوفيات".

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه تناقش مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، من أجل الوصول إلى حل لتقليل عدد الوفيات من مُصابي كورونا، وإجراء تحليل أكثر تفصيلا لمعرفة أسباب الوفاة والتي باتت معروفة للكثيرين وهي تأخر المصابين في الوصول للمستشفيات أو التأخر في إبلاغ الوزارة عن الأعراض، مشددا على ضرورة قيام كل مواطن يشعر بأعراض الفيروس أن يتواصل فورًا مع وزارة الصحة.

وتابع: "الفيروس ليس وصمة عار، لازم يذهب بسرعة عشان يحمي بيته وأسرته ودولته وحتى أيضا لا نصل إلى عدد كبير من الوفيات، زيادة الإصابات في مصر طبيعية ، الزيادة دي بتخلي الدولة تكشف عن حالات أكتر وفحص الحالات المخالطة لها من أجل تجنب المجتمع المصري انتشار هذا الوباء"، مشددا على ضرورة إجراء فحوصات أكثر على المواطنين في الدولة.