نائب يطالب بتوسيع دائرة العمل من المنازل لبعض الفئات العمالية

طالب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتحقيق التوازن بين سلامة البشر والحفاظ على عجلة الإنتاج، بما يعتمد على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات، مضيفا أنّ إعطاء الأولوية القصوى لصحة العمال، لا يعني إهمال الاقتصاد الذي من دون دوران عجلته لا يمكن للحياة البشرية أن تستمر.

وأوضح أنّ هناك حلول يسهل تنفيذها تضمن دوران عجلة الإنتاج وتحقيق انتعاشة اقتصادية لمصر، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بينها توسيع دائرة العمل من المنازل لبعض الفئات العمالية، مثل المصممين والتسويق والموارد البشرية، وتقليل توقيتات خروج الخامات ومستلزمات الإنتاج من المواني، واستثناء سيارات نقلها إلى المصانع في أوقات الحظر لعدم تعطيل المصانع، والتوسع في منح المواطنين تسهيلات تمكنهم من شراء مستلزماتهم من المنتجات المُعمّرة بخلاف الطعام والشراب حتى لا تتعرض أغلب الصناعات للتوقف.

وأشار إلى أنّه لا بد من التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لوضع آليات الموازنة بين صحة العاملين والإنتاج، واستمرار تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين، بالشرط الذي يضمن استمرار الإنتاج والحفاظ على العمالة، مؤكدا أنّ عكس هذا السيناريو سينتج عنه تراكمات اقتصادية كبيرة.