غدا.. مرسى علم تستقبل المجموعة الرابعة للعائدين من الخارج

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن سبب قراره بمنع خروج اليخوت الخاصة إلى عرض البحر، وذلك بعد أن لوحظ أن عدد كبير من اليخوت الخاصة بعد خروجها بعائلات منفردة إلى البحر تقوم بالتجمع بعد ذلك في عرض البحر والانتقال إلى يخت واحد في تجمعات أسرية، وهذا يعتبر مخالف للقرارات الاحترازية التي وضعتها الدولة بمنع التجمعات، مشيرا إلى أن المحافظة تضم أكبر مراسي لليخوت الخاصة.

وقال "حنفي"، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع علي شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن المحافظة شهدت هدوء تام، والتزام كامل من جانب المواطنين بإجراءات الحظر، لحمايتهم من فيروس كورونا، مؤكدا أن المحافظة كانت تعتبر واجهة أساسية لجميع الزائرين المصريين في احتفال شم النسيم والأعياد بشكل عام، بسبب شواطئها والعديد من المظاهر السياحية بها، ورحلات السفاري المختلفة.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة لم تسجل أي حالات إصابات بكورونا خلال الـ48 ساعة الماضية، كما أن الحالات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي داخل المحافظة كانت قليلة جدا.

وأشار حنفي، إلى أن المحافظة سوف تستقبل غدا في مدينة مرسى علم، المجموعة الرابعة من المصريين العائدين من الخارج، وهي لطائرة قادمة من بيروت، موضحا أن المجموعة الأولي والثانية جاءت من واشنطن، وقد غادرو بالفعل بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، ولا توجد حاليا إلا المجموعة الذي جاءت الأسبوع الماضي من كندا، وتابع أن المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الصحة توفر أفضل رعاية متكاملة لهذة المجموعات.