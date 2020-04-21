حصاد 3 آلاف فدان قمح وتوريد 2150 طنا لصوامع وشون القليوبية

أعلن عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، توريد 2150 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، منذ انطلاق موسم التوريد، طبقًا للمعايير والضوابط المعلنة، مشيرًا إلى حصاد 3 آلاف فدان من إجمالي 51 ألفًا تم زراعتها بالمحافظة.

وقام المحافظ عبدالحميد الهجان، بجولة مفاجئة لتفقد صوامع تخزين الغلال بمدينة بنها على الطريق الزراعي، والتى تصل سعتها التخزينية إلى 60 الف طن، وجرى استلام 450 طنًا بها.

وتأكد المحافظ من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول.

واوضح المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، أنه تم حصاد 3 آلاف فدان من اجمالى 51 ألف و632 فدانا تم زراعته بنطاق المحافظة، بزيادة 1600 فدانًا عن الموسم الماضي بأصناف "مصر1" و"مصر2"، و"جيزة 171"، مشيرًا إلى أنه تم توعية المزارعين بأسعار القمح الجديدة، وأهمية التوريد للشون والصوامع مباشرة، وتقديم جميع التسهيلات للمزارعين.