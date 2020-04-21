السيطرة على حريق في مخزن أدوات كهربائية بالخارجة

تمكنت وحدات الدفاع المدني بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن أدوات كهربائية بحي الشعلة في مدينة الخارجة دون وقوع وفيات أو إصابات.

وجرى الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحريق، وعمل كردون أمني لإخلاء الموقع من المواطنين وتمت السيطرة على الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة وحصر الخسائر.

وكان قد ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوات كهربائية بالطابق الثاني بأحد العمارات السكنية بمدينة الخارجة، وجري الدفع بـ3 وحدات إطفاء إلى موقع الحريق ونجح فريق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق دون امتدادها للوحدات السكنية المجاورة بسبب سرعة التعامل وجارى الانتهاء من مرحلة التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

من جانبه، أجرى اللواء أشرف مصطفى، جولة تفقدية بموقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء واطمئن على الانتهاء من أعمال الإطفاء ووجه بعدم التكدس في الموقع وإخلاء المنطقة من المواطنين حتى الانتهاء من مرحلة التبريد، مؤكدا أن الحريق محدود، ولم يسفر عن أية أصابات أو وفيات وجار معاينة موقع الحريق بمعرفة الأجهزة المختصة.