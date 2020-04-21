محافظ الشرقية يطلب تقديم مساعدات عاجلة لأهالي"الخرس" الخاضعين للحجر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، حسنى الحاجري رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بتقديم المساعدات الغذائية والطبية اللازمة لأهالي قرية الخرس الخاضعة للحجر الصحي.

وقال المحافظ إنه أعطى تكليفات لكافة الجهات المعنية والتي تشمل مديريات ( الصحة - التضامن الاجتماعي - الزراعة - الطب البيطري- شركة مياه الشرب والصرف الصحي) بتقديم أوجه الرعايا اللازمة لأهالي القرية المتضررين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى تماثلهم للشفاء.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ خطة متكاملة لأعمال النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع وواجهات المبانى والمنشآت العامة والخدمية من خلال رش شوارع القرية بسيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به من وزارة الصحة وسيارات رش الشوارع بالمواد المطهرة وفقا للنسب المقررة من وزارة الصحة، وذلك في إطار اتخاذ كافة التدابير لحماية المواطنين عدوى فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد "الحاجرى" على تقديم يد العون والمساعدة لأهالى قرية الخرس المتضررين من فيروس كورونا، وأوضح أنه تم تقديم كمية من السلع الغذائية والخضروات ومواد التعقيم والتطهير والكمامات الطبية، مؤكدا استمرار تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأهالي القرية حتى إتمام الشفاء العاجل، والانتهاء من الأزمة و عوده الحياه إلى طبيعتها.