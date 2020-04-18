نشأت الديهي مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية: "لولاها كنا أفلسنا واتفضحنا"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جهات التصنيف الدولية، راجعت إمكانيات وتصنيف الدول على مستوى 47 دولة بينهم 35 دولة تغير تصنيفها نتيجة تأثرها بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهناك 12 دولة لم تتأثر بينهم مصر، نتيجة الإصلاح الاقتصادي، "لولا الإصلاح لكنا أفلسنا واتفضحنا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تقرير المؤسسة الائتمانية "ستاندرد اند بورز" أبقى على التصنيف الائتماني لمصر بنمو 2%، بالإضافة إلى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري.

واعتبر أن هذا التقرير شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، وشهادة ثقة في المجموعة المالية في مصر، موضحًا أن هناك حالة تناغم نادر وتنسيق غير مسبوق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمجموعة الاقتصادية في مصر.

ووجه رسالة للمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي: "شكرًا أنتم سترتونا وشرفتونا، البلد واقفة وصلبة طولها بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي".