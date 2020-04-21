الديهي للمطالبين بتخفيض أسعار الوقود بمصر: لا علاقة لنا ببترول أمريكا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم قبل أزمة كورونا كان يستهلك 90 مليون برميل يوميًا، وبعد أزمة كورونا أصبح الاستهلاك 70 مليون برميل يوميًا، أي أن هناك زيادة 25 مليون برميل يوميًا، وهذا أحد أسباب انخفاض أسعار البترول في أمريكا، مؤكدًا أن العالم يحكمه 3 بورصات للبترول ومخازن العالم ممتلئة بالبترول.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن انخفاض أسعار النفط خاص بأمريكا، مستنكرًا في الوقت ذاته، مطالب المصريين بتخفيض أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا علاقة بأسعار الوقود في مصر بما حدث في أمريكا.

وأشار إلى أن المخازن المصرية ممتلئة بالنفط، وتم تصدير جاز وسولار بعد تنقيته من البترول، لأول مرة نظرًا لقلة الاستهلاك في مصر، بعد أزمة كورونا، منوهًا بأن تأثير ما حدث بأمريكا على مصر، يكون بتوقف شركات التنقيب عن البترول في مصر حال هبوط أسعاره.