برلماني: القليوبية تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة سيدتين

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها، ظهور 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في القليوبية من بينهم طفلين

وأوضح النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، أن الحالة الأولى هي لطبيب مخ وأعصاب بمستشفى بنها الجامعي 29 سنة ومقيم مدينة طوخ، غرب السكة الحديد وجاري نقله لحجر صحي بقها، والحالة الثانية طبيبة بقسم الأطفال بنها الجامعي عمرها 26 سنة ومقيمة منطقة الآثار دائرة قسم ثان بنها.

أما الحالة الثالثة فهي لممرضة عمرها 23 سنة ومقيمة عزبة الأهالي التابعة لمركز القناطر الخيرية.

وأضاف بدوي أن الحالة الرابعة هي لطفل 3 سنوات من عزبة عثمان شبرا الخيمة، والحالة الخامسة فهي لأخصائية اجتماعية بمدرسة عرب صبيح، بشبين القناطر عمرها 37 سنة ومقيمة السد مركز قليوب.

وتابع بدوي أن الحالة السادسة هي لسيدة 46 سنة مقيمة بمدينة الخصوص، والحالة السابعة فهي لطفلة كانت مخالطة عمرها 5 سنوات مقيمة مدينة الخانكة، أما الحالة الثامنة فهي لموظف بإحدى الشركات بأكتوبر ومقيم مدينة القناطر الخيرية.

وقال النائب في بيانه إن القليوبية سجلت هذه الليلة، وفاة حالتين بالحجر الصحي لسيدتين الأولي 49 سنة ومقيمة بهتيم بشبرا الخيمة والثانية 52 سنة ومقيمة بيجام شبرا الخيمة أول، مضيفا أنه جاري إنهاء إجراءات دفنهما