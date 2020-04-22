خبير بتطوير الذات: يجب علينا الابتعاد عن الشائعات لتقوية جهاز المناعة

قال الدكتور حسن المزين، خبير التدريب وتطوير الذات والتفكير الإبداعي، إن شهر رمضان فرصة لكل الناس للاجتهاد والشعور بالآخرين.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc": "كورونا علمنا إننا لازم نشعر بالآخرين، ونفكر في غيرنا وعلمنا إن طريقة التفكير الإيجابي تزيد المناعة".

وتابع: "رمضان مش جوع ولا عطش ولا عزايم بل هو عودة إلى الله وتفكير إيجابي، وكذلك الابتعاد عن الشائعات والتركيز فيما يفيد، والشعور بالآخارين والاستمتاع بالعبادة".

وعن الإشاعات، أوضح أنها موضوع عالمي ومنظمة الصحة العاليمة أعطته اسم خاص به وهو "وباء الشائعات"، متابعا: "كنت بقرأ بحث جديد بيقول إنه في خلال أسبوعين منظمة الصحة العالمية والمواقع الموثوقه كان المشاركة عليها 34 ألف مشاركة فقط، بينما المواقع غير الموثوقة نشر حصل عملية 52 مليون مشاركة وكأن الناس من الملل بدأت تدور عل أي خبر غريب".

وأضاف: "لازم نفهم شهر رمضان بشكل صحيح، والإنسان زي مبيحفظ نفسه إنه ياكل ويشرب لوقت معين عليه أن يحفظ لسانه من التحدث بالإشاعات وأن يحفظ دماغه من الاستماع لكمية كبيرة من الأخبار المغرضة، والتي من الممكن أن تؤثر على مناعتك ومناعة الآخرين وخلينا إحنا كريمين في التعامل بمنطقية وعقلانية ونستخدم الشهر الكريم لما سخر له، وإننا نكون حاسين بغيرنا ونبعد عن الأخبار غير الصحيحة".