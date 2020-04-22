خبيرة تغذية: لابد من الاعتدال في استخدام المواد الغذائية كثيرة السعرات

قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، إنه لابد من الاعتدال في استخدام المواد الغذائية كثيرة السعرات الحرارية.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc": "المجتمع محتاج وعي أكثر، ونبقى عارفين السعرات الحرارية اللي بياخدها الشخص البالغ، وبينظم الغذاء بتاعه طول اليوم، للوصول للسعرات الحرارية اللي محتاجها يوميا، ودا بيبقى أسهل من إننا نتناول خضروات وفاكهة".

واستطردت أستاذ الصحة العامة: "الموضوع مهم جدا، ونحاول إن طبقنا الطعام، يبقى ربعه خضار وفاكهة، والبقوليات والعدس فيهم نسبة من الزنك مهمة جدا، وتزيد من المتعة ومقاومة الجسم لفيروس كورونا".