الصحة العالمية: مصر تجر تجارب إكلينيكية مع 90 دولة لتقليل مخاطر كورونا

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر مشتركة مع 90 دولة في تجارب إكلينيكية على الأدوية المستحدثة، التي قد تنجح في تقليل وفيات ومخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مثل الهيدروكسي كلوروكين والريمسفير وأدوية الإيدز.

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في مصر حتى الآن، في وباء كورونا مُطمئن، فأعداد الإصابات يوميًا تستقر في مستوى 150حالة يوميًا، ورغم أنها في طريقها للصعود، إلا أن هذا الارتفاع يتم بوتيرة بطيئة وليست سريعة، مشددًا على ضرورة إبطائها للوصول إلى مرحلة السكون وثبات الأرقام.

وأشار إلى ضرورة المحافظة على ثبات أرقام الإصابات عن طريق تقليل الزحام، وتقليل القوى العاملة في المصالح الحكومية، وتعليق الدراسة وهى إجراءات اتخذتها الحكومة منذ فترة، مؤكدًا أن ما حدث أول أمس في شم النسيم، من إغلاق الشواطئ وتقليل الحركة، سيكون له علامات جيدة في تقليل حالات الإصابة بكورونا، خلال الأيام المقبلة.