"مياه الشرب": فحوصات دورية كل ساعتين للتأكد من جودة وصلاحية المياه

وجه الدكتور محمد حسن مصطفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف، رسالة اطمئنان لكل المواطنين، بتأكيده على أن مياه الشرب نظيفة تمامًا، وخالية من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات.

وأضاف "مصطفي"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن مياه الشرب مؤمنة تمامًا منذ لحظة خروجها من محطات المياه حتي تصل إلى كل منزل، ووفقًا لمعايير الجودة العالمية، موضحًا تعقيم المياه بالكلور بمقدار نصف ملي جرام على كل لتر، وهي كمية كافيه للقضاء على أي فيروسات أو ميكروبات.

وقال، لدينا فحوص دورية كل ساعتين للتأكد من جودة المياه، ونفس الوضع أيضًا بالنسبة لمياه الصرف الصحي، حيث يتم تطهيرها بشكل كامل، قبل أن يعاد استخدامها أو يتم التخلص منها، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات صارمة داخل كل محطات المياه، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في كل المحطات.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف، أن الشركة قامت بدورها في المشاركة المجتمعية، حيث تم تطهير كل مباني الشركة، والشوارع والمنازل المحيطة بها في كل المحافظات، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وكذلك تأجيل كل خطط انقطاع المياه المخططة من أجل صيانة المحطات، ولحين انتهاء أزمة كورونا، خاصة أن الفترة الراهنة تشهد تواجود المواطنين في المنازل، والاحتياج الدائم إلى النظافة المستمرة للحماية من الفيروس.

وأضاف، أن الانقطاعات غير المخططة فهي "خارجة عن إرادتنا"، حيث تتعلق بحدوث كسر مفاجئ في إحدى المواسير، وهذا يتطلب قطع المياه لحين انتهاء الإصلاحات، مضيفًا "نتواصل مع المواطنين، من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وأيضا نتلقى أي شكاوى من المواطنين.