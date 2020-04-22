محافظ شمال سيناء: توزيع 20 ألف كمامة على عمال النظافة

كلف اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السكرتير العام للمحافظة، بتوزيع 20 ألف كمامة على عمال النظافة، مطالبا العمال بعدم التعامل مع أي قمامة إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، ووضع القمامة في الأماكن المخصصة، والتنسيق مع مجالس المدن بتعقيم وتطهير أماكن جمع القمامة في جميع الشوارع.

وطالب المحافظ، مديرية الصحة، بالتركيز على المناطق العشوائية، مثل السمران والصفا والعبور والمناطق القريبة من المقابر وطريق سد الوادي، وذلك لتوعية أهالي تلك المناطق، وعدم حدوث زحام أو أي ما يقد يوفر فرصة لنقل عدوى فيروس كورونا.

وثمن المحافظ، في لقاء صحفي له، دور الصحفيين في نشر الوعي بين الناس في المحافظة، من خلال النشر، وقال المحافظ إنه يتابع كل كبيرة وصغيرة تنشر عن المحافظة ويقوم بالتحقيق فيها فورا لاتخاذ الإجراء المناسب.