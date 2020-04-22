يبدأ المتر من 5900 جنيه.. شقق للعاملين بالأوقاف بـ"جنة ودار وسكن مصر"

أعلنت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفير وحدات سكنية للعاملين بوزارة الأوقاف بمحافظات الجمهورية كافة، في مشروعات الإسكان المتوسط للوحدات الشاغرة بالأماكن التالية:

1. دار مصر بمدن (بدر ــ السادات ــ 15 مايو) بمساحات (100، 115، 130، 140، 150) متر مربع.

2. سكن مصر بمدينة غرب أسيوط بمساحات (106 حتى 118) متر مربع.

3. جنة بمدن (ملوي ــ المنصورة الجديدة ــ دمياط الجديدة) بمساحات (100، 115، 130، 140، 150) متر مربع.

نظام سداد قيمة الوحدات

يتم سداد قيمة 40% من قيمة كل وحدة قبل الاستلام بخلاف 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء و5% وديعة الصيانة (من إجمالي قيمة الوحدة)، ويجوز سداد باقي أقساط الوحدة ربع سنوي لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو على (خمس ــ سبع) سنوات محملة بالأعباء على الرصيد المدين فيما يزيد عن الثلاث سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد، إضافة إلى 2% + 0,5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام العضو باستلام الوحدة وفقًا لإخطار الوزارة بمواعيد الاستلام وتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام .

وتحدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قيمة سعر المتر المربع من الوحدات السكنية من خلال اللجنة المختصة بالتسعير فور الموافقة على التخصيص وليس قبل تقديم طلب التخصيص، علما بأنّ آخر متوسط قيمة سبق تحديدها لمشروع (دار مصر) عام 2019 للمتر بمدينة بدر بواقع (5900 جنيه للمتر)، ولمشروع (جنة) بمدينة دمياط الجديدة بواقع (9080 جنيه للمتر).

وعلى من يرغب من العاملين بالوزارة في الانتفاع بوحدة سكنية (دار مصر ــ سكن مصر ــ جنة) التقدم على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويمكنك تقديم الطلب من خلال بيانات بالاستمارة عبر الرابط من هنـــــــا.