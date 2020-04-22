إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

أصيب اليوم 3 أشخاص بحروق متفرقة، في حريق اندلع بمنزل مجاور لمقابر البلابيش بحري في مركز دار السلام جنوب سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرط دار السلام، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بجوار مقابر البلابييش، انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الواقعة إصابة كلا من كريم أحمد نصر الدين، 20 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى 50% بالقدمين واليدين، مصطفى رجب علي، 12عامًا، بحروق من الدرجة الأولى 60% بالقدمين والظهر، محمد فارس أبو الوفا 11 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى 50% بالقدمين والوجه. ورجحت المعاينة أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.