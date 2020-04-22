صحة الغربية تشرف على دفن جثة ضحية بعدوي كورونا في قرية العامرية

أكد الدكتور عبدالناصر حميده، وكيل وزارة الصحة اليوم، أن فريقا من الطب الوقائي ومكافحة العدوي بإدارة صحة ثان المحلة، تحت إشراف الدكتور السيد قاعود مدير الإدارة، أشرفت على فعاليات إنهاء مراسم دفن حالة إيجابية في العقد الخامس من عمرها بمدافن الأسرة، بنطاق قرية العامرية بمركز المحلة، وسط إجراءات وقائية مشددة لتأمين حياة وأرواح المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن كافة الأطباء من فريق الطب الوقائي، حرصوا على نقل الحالة المتوفاة داخل سيارة إسعاف، وسط إجراءات وقائية لمنع الزحام من أسر وعائلات القرية والتأكد من سلامة الجميع.

وكان وكيل صحة الغربية، أصدر توجيهاته العاجلة إلى الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، بضرورة استمرار حملات مراحل التعقيم وتطهير منازل أسر وعائلات القرية، فضلا عن الدفع بفرق مكافحة العدوي وإدارة التثقيف وفرق الترصد على مستوى البؤر المشتبه إصابتها بالوباء "كوفيد 19".

كما شدد وكيل وزارة الصحة، على فحص أكثر من 876 شخصا من أبناء القرية من المخالطين، قبل انتهاء مدة العزل الصحي، بعدما تم اكتشاف الحالات الإيجابية في منتصف الشهر الجاري.

وعلى جانب آخر، حرص الجيش الأبيض بالمدينة الجامعية، على الاحتفال بشفاء 6 حالات والتقاط الصور التذكارية معهم والإشارة بعلامة النصر تعبيرا عن فرحتهم بالتغلب على الفيروس، وقام الأطباء بتوديع الحالات على بوابة المدينة الجامعية قبل التوجه لمنازلهم.