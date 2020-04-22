تصنيف تايمز: جامعة دمياط تحتل المركز 601 ضمن الأكثر تأثيرا في المجتمع

أعلن، اليوم، تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالي ترتيب الجامعات الأكثر تأثيرًا فى المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وحصلت جامعة دمياط على الترتيب 601 عالميًا.

وظهرت جامعة دمياط في 15 معيارًا من إجمالي 17 معيار تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، كما حققت مراكز متقدمة في عدد من تلك المعايير، ووصل ترتيب الجامعة فى بعضها إلى المركز 201.

وتدخل جامعة دمياط تصنيف تايمز لأول مرة منذ نشأتها وانفصالها عن جامعة المنصورة، وتم خصيص ترتيب للجامعات على مستوى العالم فى مجال التأثير فى المجتمع لأهمية هذا المجال، لكل من الطلاب الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالجامعات.