تسليم 50 منزلا في قرى الغربية بعد إعادة إعمارها بـ2مليون و500 ألف جنيه

افتتحت اليوم مديرية التضامن بالغربية، برئاسة أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، بالتعاون مع جميعة الأورمان بالغربية، و صندوق تحيا مصر، 25 منزل بقرى حانوت و25 منزلا في قرية كفور بلشاى، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه.

وقال خالد أبو المجد، مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن بالغربية، إن أعمال التطوير شملت أعمال التأهيل والتطوير " تعلية الأسقف، المحارة، النجارة_ السباكة، الكهرباء، تركيب سيراميك ورخام، أعمال النقاشة والدهانات، التشطيب الكامل للمنازل، مشيرا إلى أن فعاليات الافتتاح تضمنت تسليم المفاتيح لأصحاب المنازل.