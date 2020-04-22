بـ 10 سيارات إطفاءالسيطرة على حريق هائل بمغلق أخشاب في القليوبية

دفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية، مساء اليوم، بـ 10سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على حريق بمغلق أخشاب بناحية القلج التابعة لمدينة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مجلس مدينة الخانكة بلاغا بنشوب حريق بمغلق أخشاب، وانتقل اللواء أسامة عبدالفتاح مساعد مدير الأمن، والعميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والمقدم احمد كمال رئيس مباحث المركز، والمقدم أبوالدهب مديرالحماية الميدانية بالخانكة.

وتبين من المعاينة، وجود حريق بمغلق أخشاب بجوار الطريق الدائري بالقلج، ووصلت للموقع 10 سيارات إطفاء تابعة للخانكة والقاهرة والعبور، وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح، ولكن أتت النيران على حوالي 20 متر أخشاب.

وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع لماس كهربائي وقام لودر بتقليب الأخشاب للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى .