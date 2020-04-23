مواعيد عرض مسلسلات قناة "ON" في رمضان

أعلنت قناة "ON" عن مواعيد عرض المسلسلات الجديدة، الخاصة بشهر رمضان، حيث تضم 5 أعمال درامية متنوعة.

ويُعرض مسلسل "عمر ودياب" للفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بينما يعرض مسلسل "رجالة البيت" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تنطلق أولى حلقات مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، بينما يعرض مسلسل "النهاية للفنان يوسف الشريف، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، يليه مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري، الساعة الحادية عشر مساء.