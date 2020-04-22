الأحد.. الإسكان تعلن أسعار 138 وحدة بـ"جنة" والمقدم 50 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح 1359 شقة فى مشروع "جنة" المتميز، في 6 مدن جديدة، دور أرضي، و يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وأشارت وزارة الإسكان، فى بيان، أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد 26 أبريل 2020.

ويشمل الطرح وفقا لبيان وزارة الإسكان، (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.