المفتي: حكم الإعدام يصدر بعد دراسة الأوراق دون الالتفات لاسم المتهم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن أحكام الإعدام التي تقرها دار الإفتاء المصرية، على الإخوان أو غير الإخوان تتم بعد دراسة كل قضية على حدة دراسة متأنية وواسعة والرجوع للرأي الشرعي في هذا الشأن.

وشدد المفتي على أن كل ورقة في القضية تدرسها دار الإفتاء، "ونجد جهدا تحقيقيا قضائيا لا مثيل، وقضائنا المصري راقٍ، والفصل في القضايا يكون له مسألة عند المحكمة وهي قانونية، ومسألة شرعية لدى دار الإفتاء.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يعطي الرأي الشرعي في كل قضية وقد لا أعرف من المتهم ولا أقرأ اسمه ولكني أقرأ ماذا فعل.. هو رجل متهم أحيلت أوراقه للمفتي ولاعلاقة بفصيله أو انتمائه.