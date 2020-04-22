مفتي الجمهورية: الانصياع لتدابير الدولة الاحترازية ضد كورونا واجب شرعي

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على قرار إغلاق المساجد وإلغاء التراويح، قائلا إنه يجب التزام التدابير الاحترازية الواقية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا ولا مجال للعبث والخطر بها كبير، وتجربة الدول مع فيروس كورونا أن التجمعات سبب عدوى المواطنين، ونقدر كل التدابير التي اتخذتها الدولة ويجب شرعا الانصياع للتدابير انصياعا تاما.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل تدابير الدولة يجب أن تنفذ لأنها مبنية على دراسات ومخالفة التدابير يجعل الإنسان محل الخطر شارحا أن الإنسان هو محور التكليفات الشرعية ومحور الكون، والشرع الشريف يحمي الإنسان، وإذا كان الإنسان هو المحور وحفظه وحمايته هو محل التكليف يجب ألا نربك المشهد والاستماع للدعوات الأخرى التي يترتب عليها نتائج سلبية.

وتابع علام: "وجب شرعا الانصياع لتدابير الدولة انطلاقا من وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ويجب الطاعة، والمخالف يأثم لأنه عرض نفسه وحياته للخطر".