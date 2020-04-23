زيدان عن تصريحاته بمنع الصيام: مجبتش حاجة من عندي ده رأي العلماء

استنكر الدكتور يوسف زيدان الكاتب والمفكر، الهجوم عليه على خلفية تصريحاته السابقة بشأن منع الصيام والجماع خلال زمن الأوبئة.

وقال خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "لم يقل ذلك من تلقاء نفسه بل نقلاً عن كبار العلماء قديماً، وليس من اجتهادي بل نقلا عن العلماء".

وأضاف أن هدف الهجوم عليه هو إرهابه وإيقافه عن مواصلة ما بدأه، مشيرا: "الهجوم علشان أخاف، طيب كنت خفت زمان"، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى العودة لكتابات طه حسين، ورموز التنوير.

وشدد: "مفيش مجتمع ولا شخص هيصحى من النوم يلاقي نفسه متطور، إحنا ضايعين بسبب بعدنا عن طه حسين، وغذاء العقول أهم من غذاء البطون، وعلينا تثقيف وتوعية النشء، والبطون مش هتشبع غير لما العقل يشتغل، وطول ما آخر همه طبق الفول هيستمر على حاله".