"العلمية لمكافحة كورونا": القيادة السياسية كانت سابقة دائما بخطوة ضد الوباء

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن القيادة المصرية دائما سابقة بخطوة لمواجهة كورونا سواء في الحظر أو غلق المدارس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "on": "كلجنة علمية تشكلنا من قبل حدوث الأزمة وقدرنا إننا نضع بروتوكول مبدأي على حسب خبرات الصينيين اللي إدوهالنا في الأول نتيجة إن القيادة السياسية كانت على تعاون كامل معهم، وأعطونا اللي مدهوش لمعظم دول العالم وتحدثت البيانات بعد ذلك".

وتابع: "اللجنة بعد كدا بدأت تطور نفسها ونراجع كل الأبحاث ونجتمع يوميا وبدأت الحالات تظهر في أوروبا وأمريكا، واطلعنا على كل الأبحاث سواء الناجح منها أو الفاشل، ووصلنا إن البروتوكول المصري المحدث وهو الرابع من نوعه".

واستطرد: "كنا في لقاء مع أطباء من إيطاليا عن طريق الفيديو كونفرانس وهو تعاون دولي تحت مظلة وزارة الصحة ونلتقي مع الأطباء ونتبادل الخبرات".