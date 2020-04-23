"الطيران الدولي": حركة النقل الجوي قد تفقد 1.2 مليار مسافر بسبب كورونا

قالت منظمة الطيران المدني الدولي، أمس الأربعاء في بيان إن حركة نقل المسافرين جوا على مستوى العالم قد تفقد نحو 1.2 مليار مسافر، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع الثلثين، بحلول سبتمبر المقبل بسبب التأثير الكبير لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على الطلب.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى توقعات باحتمال انخفاض الطاقة الدولية للسفر جوا بنحو الثلثين عن التوقعات السابقة الخاصة بالربع الأول والثاني والثالث من العام الحالي، وفقا لما ذكرته وكالة"رويترز" للأنباء.

وتسببت جائحة كورونا المستجد في عمليات إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية وإبقاء أسطول الطائرات على الأرض.

وسجلت حركة النقل الجوي للركاب، المتأثرة بشدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في وقت سابق، تراجعا بـ14.1% في العالم خلال فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، في بيان "هذا أكبر تراجع منذ 11 سبتمبر، ويعكس تدهور الرحلات الداخلية في الصين والهبوط الحاد للطلب العالمي من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب انتشار "كوفيد-19" والقيود على السفر التي فرضتها الحكومات".

وأوضح المدير العام للمنظمة، ألكسندر دو جونياك، أن انخفاض حركة النقل الجوي للركاب (العالمية والمحلية) يعد "حادا، لكن الهبوط بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغ 41 بالمئة. ويزداد الأمر سوءا"، مضيفا:"هذه بلا شك أكبر أزمة يشهدها القطاع على الإطلاق".