المسماري: القضاء على 8 مرتزقة سوريين في منطقة القرة بوللي

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأربعاء، نجاح الجيش في القضاء على 8 مرتزقة سوريين في منطقة القرة بوللي الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في الشمال الغربي للبلاد، وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكد المسماري، في بيان، على تصدي القوات خلال الأيام الماضية للعديد من الهجمات الفاشلة من المليشيات الإرهابية على محاور مدينة ترهونة وكبدتهم العديد من الخسائر، كما أشار إلى استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوبي طرابلس وقتل 7 عناصر خطرة.

وأشار اللواء المسماري، إلى القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة يرجح انتماؤه لتنظيم القاعدة ويحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في طرابلس.

وأوضح المسماري أن الإرهابي مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي محمد السنبختي وأبو خالد منير، وتم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة طرابلس وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة بنغازي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الإرهابي المصري، وهو مساعد هشام عشماوي، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر.

وأشار المسماري، إلى أن الإرهابي المعتقل لديه شقيقان مسجونان في مصر على ذمة قضايا إرهاب، موضحا أنه كان يتم رصده ومتابعته في منطقة غوط الشعال بالعاصمة منذ سبتمبر 2019.