مركز الأزهر للفتوى: مخالفو تعليمات الدين والدولة وقت الوباء آثمون

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المؤمن يستقبل أي عمل من الأعمال الصالحة أو الأزمنة الشريفة أو المكان الشريف في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب الإخلاص لله في كل أعمالنا ابتداء بنية الصيام، وعلينا استثمار شهر رمضان في الدعاء لله لرفع ما حل بالعالم من الوباء والبلاء وليس باللهو واللعب.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الداعين للاجتماع للصلاة في أماكن معينة مخالفين لتعاليم الدين في وقت نزول الوباء، كما أنهم مخالفين لتعليمات الدولة، مؤكدا أن الداعين لهذه المخالفة آثمين لأن الإسلام حافظ على النفس، وهذه الدعوة ربما تكون فيها خطورة كبيرة عليها.

وأشار "الحديدي" إلى أن الإسلام حرص على التباعد بين الناس وعدم الاختلاط في هذه الأزمنة حتى لا تنتقل العدوى ولا ينتشر المرض، موضحا أن للحاكم تقييم بعض الشعائر الإسلامية وقت الوباء، "أجعل بيتك مسجدا وقبلة لك".