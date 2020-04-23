مفتي الجمهورية يكشف كواليس لقاء مؤسس الإخوان بأحد علماء الأزهر

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، كواليس لقاء حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، مع أحد علماء الأزهر، مؤكدًا أن البنا قال لعالم الأزهر إنه لم يجد أزهريا كتب في السياسة الشرعية كتابًا واحدًا، بالرغم من أن مؤسسة الأزهر كانت لديها ثروة فقهية كتبها علماء أزهريون في عصره ونقلتها عنهم الأمم.

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن حسن البنا لم يكن يقرأ ولا يريد أن يقرأ، نحن لدينا ثروة فقهية، وما تحدث عنه البنا ليس إلا مجرد "زيف" لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تكره مؤسسات الدولة الدينية، وتريد نشر أفكار مضللة.

وأكد مفتي الديار المصرية، أن تحريض جماعة الإخوان عناصرها على القتل جريمة بحق الإنسانية وبمصر، فالعلم الشرعي جاء للبناء وتحقيق الاستقرار وحماية الإنسان، فالبعض يقول الإخوان كانوا كويسين ودعاة لربنا، والحقيقة أنه كان لديهم أهداف أخرى لكن الله أراد بمصر خيرا، موضحًا أن مخططهم شمل نزع الثقة بين المؤسسات الدينية الرسمية والحكومة والشعب.