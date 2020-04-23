سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23 أبريل، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجّل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.