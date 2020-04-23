السيسي يوافق على اتفاقية مع أوزباكستان بإعفاء الدبلوماسيين من تأشيرة السفر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان، بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشفد بتاريخ 5 سبتمبر 2018، مع التحفظ على بشرط التصديق، وبعد أن وافق عليها مجلس النواب.

ويسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية للبلدين بالدخول والخروج والمرور والإقامة الموقتة في إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة دخول، لمدة لا تزيد عن 90 يوما في غضون 6 أشهر اعتبارا من دخول إقليم الطرف الآخر.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.