السيسي يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 230 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وذلك مع التحفظ على بشرط التصديق، و بعد أن وافق عليها مجلس النواب.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين، وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التي تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال.

يتحقق التعاون من خلال تبادل المساعدات الإدارية، ورفع مستوى التدريب الجمركي؛ بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، وبما يساعد أيضًا في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية، وسرعة معالجة الصعوبات التي تعترض إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق اللجنة الجمركية المشكلة من السلطات الجمركية في الدولتين.

وسيجرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة مدير عام الجمارك في السعودية ورئيس مصلحة الجمارك في مصر، تجتمع بحسب الاتفاق بينهما، وإذا دعت الحاجة لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وتصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ تبادل التصديق عليها، وينطيق ذلك على أي تعديل يجرى عليها.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص القرار كما يلي: