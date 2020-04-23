خطوات لتأهيل الأطفال على الصيام دون مشاكل

قالت الدكتورة سهام حسن، الخبير التربوي، إنّ أفضل وقت لصوم الأطفال للصوم هو سن البلوغ أي 10 سنوات، ليستوعب معنى الصيام، ولكن يتم تهيئتهم نفسيا قبل بلوغهم عن طريق تقسيم والتدرج في فترة صيامهم، لافتة إلى أنّ الطفل في سن من 4 إلى 5 سنوات يبدأ مرحلة الفضول ومعرفة سبب الصيام، ومن هنا يبدأ الحديث مع الأطفال عن سبب الصيام.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة dmc، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، أنّه عند بلوغ الطفل سن 8 إلى 9 سنوات يمكن السماح لهم بالصوم من الصباح وحتى الظهر، وتدريجيا تزيد الفترة حتى بلوغ سن العاشرة.

وأشارت إلى أنّه يمكن الحديث مع الأطفال عن فوائد الصوم من الناحية الصحية والنفسية والدينية، وأنّ رمضان فرحة وبهجة، "كل يوم أقوله معلومة صغيرة عشان يستوعبها، في سن أكبر من 8 سنين ممكن أقوله دور على المعلومة أونلاين، ولكن السنوات اللي قبل كدة يروح يدور على النشاط وييجي يوريهولي عشان يبقى فيه نوع من الرقابة".