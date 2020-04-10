صور.. البابا يصلي جمعة ختام الصوم.. ويتبع الإجراءات الوقائية

ترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الجمعة، صلوات جمعة ختام الصوم، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي دون حضور شعبي، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك البابا في الصلاة عدد من أساقفة الكنيسة ورهبان دير الأنبا بيشوي، أبرزهم الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحافظ المشاركين في الصلاة والذين كان عددهم محدود جدا على مسافة آمنه بينهما خلال الصلوات حسب التعليمات الطبية لمنع التجمعات والتزاحم.

وللمرة الأولى في تاريخ مصر أغلقت الكنائس وأوقفت صلوات الكهنة والأقباط لجمعة ختام الصلوات بها، إلا أنه اشترك العديد من الأقباط في الصلوات من منازلهم حسب تعليمات الكنيسة ودعوة البابا تواضروس الثاني، وبعد قيام القنوات الفضائية المسيحية بنقل الصلوات على الهواء مباشرة فضلا عن نقلها عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر أن يصلي البابا صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة خلال تلك الفترة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة الموافق يوم 19 أبريل الجاري، بمقره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهي فترة تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.