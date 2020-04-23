بالصور.. إزالة 45 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة مكبرة تم خلالها إزالة 45 حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراضي زراعية وكذلك حالات بناء بالمخالفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية وفقا للتكليفات الصادرة مؤخرا من رئاسة مجلس الوزراء.

ووفقا لمنال عوض محافظ دمياط فتضمنت تلك الإزالات 16 حالة بناء بالمخالفة بنطاق مركز ومدينة دمياط و حالتين بفارسكور وأيضا حالتين بمركز ومدينة الزرقا، كما تم بكفر البطيخ إزالة 6 حالات تعدِ على أراض زراعية وحالة أخرى في المهد و5 مكامير فحم وحالة تعدِ على أرض أملاك دولة تابعة لولاية الإصلاح الزراعي فضلا عن إزالة 5 حالات تعدِ على أراضي زراعية و حالة تعدِ على أملاك دولة تابعة للري بمدينة السرو.

وأكدت محافظ دمياط استمرار الجهود التي تقوم بها المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي وبكل حسم لأية حالات تعدِ ومواجهة جميع أشكال المخالفات وبالأخص خلال الفترة الراهنة.