100 مليون جنيه للصيانة.. الأوقاف تناقش خطة "ما بعد غلق المساجد"

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بقيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد.

ووجه وزير الأوقاف بالآتي:

- تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد.

- تجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد .

- تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.

- تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

- تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى .

- تكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.

_ تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من:

1- المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية .

2- الشيخ جابر طايع – رئيس القطاع الديني .

3- اللواء عمرو شكري – رئيس قطاع مكتب الوزير .

4- المهندس مجدي أبو عيد – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

5- المهندس إبراهيم القصاص – رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات ، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على وزير الأوقاف .