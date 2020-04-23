100 مليون جنيه للصيانة.. الأوقاف تناقش خطة "ما بعد غلق المساجد"
تجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد
02:27 م | الخميس 23 أبريل 2020
اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بقيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد.
ووجه وزير الأوقاف بالآتي:
- تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد.
- تجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد .
- تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.
- تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.
- تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى .
- تكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.
_ تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من:
1- المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية .
2- الشيخ جابر طايع – رئيس القطاع الديني .
3- اللواء عمرو شكري – رئيس قطاع مكتب الوزير .
4- المهندس مجدي أبو عيد – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
5- المهندس إبراهيم القصاص – رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات ، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على وزير الأوقاف .