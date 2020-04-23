روتاري مصر يوزع 4000 كرتونة ضمن مبادرة 60 يوم غذاء لدعم متضرري كورونا

أطلقت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي، مبادرة 60 يوم غذاء لتوزيع 4000 كرتونة مواد غذائيهة،تكفي الأسر المستفيدة لمدة شهرين كاملين، وذلك بالتنسيق مع لجنة خدمة المجتمع في المنطقة برئاسة رئيس سابق علا النوري، ضمن جهود الروتاري لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأشد احتياجًا، في ظل الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع جمعية الأورمان التي قامت بالتوزيع والتنسيق، لتأكيد نجاح التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني معا.

وانطلق الروتاري بتوزيع 350 كرتونة في الغردقة بالتنسيق مع روتاري الغردقة كوزموبليتان.

وفي محافظة الأقصر، وزعت 1100 كرتونة على المواطنين الأشد احتياجًا في قرية الأمير والقرى الملاصقة بالشغب وكرم الحاجة، وكانت المحطة الثالثة لمبادرة 60 يوم غذاء في نزلة السمان بمحافظة الجيزة والتي شهدت توزيع 1000 كرتونة في اليوم الثالث للمبادرة، و500 كرتونة في الصف بالجيزة.

وفي هذا السياق، أضافت علا النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع أن المبادرة شارك فيها 30 نادي من أندية الروتاري بإجمالي تبرعات 720 ألف جنيه، وذلك لتوفير وتوزيع 4 آلاف كرتونة تغذية.

ولفت إلى أن الكراتين سوف يتم توزيعها على المواطنين الأشد احتياجًا في عدد من القرى منها، الريان في محافظة الفيوم، والأمير بمحافظة الأقصر، وقرية الديسمي بالصف و العياط بالجيزة وقرى الغردقة ونزلة السمان.

وأشار محافظ المنطقة الروتارية، د. شريف والي، إلى أن مبادره الروتاري تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين الأشد احتياجًا في مختلف المحافظات، كما لفت إلى أن المبادرة تأتي في ظل ظروف استثنائية وتستهدف دعم العمالة اليومية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا في القرى الأشد فقرًا والمنكوبة.