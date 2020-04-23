تصدير 478 حاوية فواكة وحضروات عبر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5750 طن فوسفات، و3520 طن مولاس، و8200 طن يوريا، و650 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6500 طن خردة، و6700 طن ذرة، و7616 طن حديد، و6463 طن قمح، و2200 طن زيت طعام، و720 طن مواسير.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 478 حاوية مكافئة تشمل فواكة برتقال وفراولة ويوسفي، وخضروات تشمل بطاطا وبطاطس وطماطم وفلفل وجزر وخرشوف وخضراوات مجمدة، وحاصلات زراعية تشمل عدس وبصل وثوم وبرسيم ، وتم تصديرها إلى الإمارات والأردن والمغرب والسعودية وايطاليا وبريطانيا وهولندا واستراليا وسنغافورة وألمانيا وأسبانيا والصين وتركيا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 237 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3134 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178638 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103044 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجهًا إلى صوامع شبرا، في حين غادرت 2305 شاحنة، منها 614 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32090 من البضائع العامة.