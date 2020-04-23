الأرصاد: غدا رياح مثيرة للأتربة.. وطقس حار نهارا بارد ليلا بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة على القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، فيما يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية امطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الاحمرومن المتوقع أن يكون الطقس - في شمال الصعيد - شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.