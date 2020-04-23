سائق يطلق مبادرة لتوصيل الأطقم الطبية بالمجان داخل بنها

أطلق سائق بمدينة بنها مبادرة خيرية لتوصيل الأطباء والممرضين والعمال والمرضى مجانًا، من وإلى المستشفيات والعيادات داخل المدينة.

وقال السائق الذي يدعى "مسعد"، ويسكن في منطقة الزراعة، إنه أطلق المبادرة منذ ظهور فيروس كورونا، لرد بعضًا من الجميل للأطقم الطبية والتمريضية، ومساعدة المرضى وتخفيف المعاناة والعبء عنهم، مضيفًا أنه مستمر فى المبادرة حتى القضاء على فيروس كورونا نهائيًا، وأنه يعمل بسيارته على مدار اليوم حتى بداية الحظر، مشيرًا إلى أنه كتب رقم هاتفه المحمول على سيارته.

وأوضح "مسعد" الذي يلقبه زملاؤه بـ"أبو كريم"، أن آخر توصيلة له كانت لمريض من أمام مستشفى بنها التعليمي إلى منطقة عزبة السوق، أمس، قبيل بدء موعد الحظر.

ويشير إلى أنه لا يتوانى عن مساعدة المحتاجين لوجه الله عز وجل، وأن الفكرة جاءته مع ظهور فيروس كورونا وملاحظته لمجهود الجيش الأبيض، وتزامن ذلك مع قدوم شهري شعبان ورمضان، حيث يكثر فيهما العمل الصالح، فقرر تخصيص جزءًا من وقته، لتوصيل الأطقم الطبية و المرضى إلى المستشفيات داخل مدينة بنها، لتكون صدقة جارية له ولأسرته.

ويوضح، "عندما بدأت في هذا العمل بارك الله لي في رزقي، ما دفعني إلى تعليق لافتة على السيارة برقم التليفون والخدمة المقدمة".

ويضيف "مسعد"، أنه تواصل مع عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي، للإعلان عن المبادرة الخيرية، لتوصيل المحتاجين مجانًا داخل المدينة.