"أمان الشموت".. مبادرة شبابية لتطهير شوارع قرية في بنها لمواجهة كورونا

دشن مجموعة من شباب قرية الشموت في مركز بنها، مبادرة بعنوان "أمان الشموت" بهدف المساهمة في أعمال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقام هؤلاء الشباب بشراء المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية في المنطقة بحوالي 1000 لتر من المواد المطهرة، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى بنها.

شارك في تنفيذ المبادرة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بعمل رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور وليد الفرماوي وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور ياسر عبد الرحمن، والدكتور مجدي الشحات، وحمادة وهدان نائب رئيس مجلس مدينة بنها.وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.