ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة تموينية بالقنطرة شرق

قامت إدارة تموين القنطرة شرق بشن حملة تموينية اليوم بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وإدارة الطب البيطري، وشملت الحملة المرور علي محلات الجزارة، وأسفرت عن ضبط كمية من اللحوم بأحد المحلات مذبوحة خارج المجزر وبدون أختام، ومجهولة المصدر وقد تم مصادرة اللحوم المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المحضر إلى النيابة.

كما قامت الحملة بالمرور علي الصوامع ومتابعة توريد القمح إلي الصوامع، حيث من المنتظر تحقيق إنتاجية عالية هذا العام وتبلغ السعة التخزينية للصوامع بالقنطرة شرق 60 ألف طن عبارة عن 12 صومعة سعة كل صومعة 5 آلاف طن، أشرف على الحملة أشرف سعد مديرإدارة التموين، وعضوية عادل وديع ومحمد عودة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والعمل علي توفير السلع وبأسعار معتدلة وجودة عالية .